Pourquoi Lancelot est le plus courageux des chevaliers de la Table ronde

Tous ces personnages, tous ces génies sont entrés dans la légende, certains ont changé le monde.

L'histoire de Lancelot du Lac. Personnage du cycle des romans de la Table ronde et figure emblématique de l'amour courtois. Apparu à la fin du XIIe siècle dans les œuvres de Chrétien de Troyes et d'Ulrich von Zatzikhoven.

L'histoire, tirée du livre Héros 40 personnages de roman dans la collection Bam Gallimard Jeunesse, est lue par Bernard Lehut, critique littéraire dans l'émission Laissez-vous tenter, présentateur des Livres ont la parole et journaliste à la rédaction de RTL.

"De Shéhérazade à Tobie Lolness, 40 héros et héroïnes inoubliables qui nous invitent à les suivre jusqu'au bout dans leurs aventures. Aventuriers, détectives, créatures fantastiques, figures de contes, champions de la castagne, ils se sont tous donné rendez-vous."

Texte Jean-Philippe Arrou-Vignod, Patricia Arrou-Vignod, illustré par Andrew Lyons.

