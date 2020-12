Mort de Pierre Cardin : il voulait n'être aimé "que pour ses créations", dit son neveu

publié le 29/12/2020 à 19:33

Pierre Cardin vient de s'éteindre et son nom était connu dans le monde entier. Cet éminent couturier était un self-made-man, comme en témoigne son neveu Rodrigo Basilicati.

"Il a débuté jeune et à 16 ans il a voulu revenir à Paris pour commencer son aventure et maitriser son futur. Il a commencé avec plusieurs maisons et un jour à 28 ans, il a décidé d'ouvrir sa propre maison. Il a tout de suite imaginé la mode pour tous et il a développé cette idée et a voulu la populariser dans la stupeur générale", se rappelle-t-il.

Les mannequins étaient jeunes, des étudiants parfois mais paradoxalement, Pierre Cadrin était l'un des premiers à habiller la jet-set : "Il était adoré. Il avait un grand caractère, il était serviable et d'une grande gentillesse et cela plaisait à tout le monde. Donc il pouvait parler avec tout le monde sans problème. Lui il aimait la création et il voulait être aimé que pour ça. Il a pu développer cela pendant des années".