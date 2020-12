Pierre Cardin, le célèbre couturier français, est mort

publié le 29/12/2020 à 12:58

Le couturier français Pierre Cardin, styliste visionnaire et pionnier du prêt-à-porter, est décédé mardi 29 décembre 2020 à l'âge de 98 ans, a annoncé sa famille à l'Agence France Presse. Fils d'immigrés italiens devenu un homme d'affaires au nom mondialement connu, Pierre Cardin est mort dans la matinée à l'hôpital américain de Neuilly, dans l'ouest de Paris.

Il se vantait de dormir dans le lit du marquis de Sade, aimait rappeler qu'il a connu les puissants du monde entier et se plaisait à fredonner des chansons de Charles Trenet... Pierre Cardin, un des cinq noms français les plus connus au monde, était surtout un précurseur...



Le premier couturier a lancé une ligne de prêt-à-porter féminin et une ligne unisexe, le premier modéliste à sigler ses collections, le premier capitaliste à s'implanter en Chine communiste, le premier tailleur à siéger à l'Académie française et le premier entrepreneur à se diversifier... du restaurant Maxim's à l'espace Pierre Cardin, qui a vu triompher sur ses planches toutes les stars des années 70 et 80...

Un visionnaire

Pierre Cardin comptait dans le monde quelque 200.000 personnes qui travaillaient autour de ses marques... Et à force d'inscrire son nom sur près de 800 produits allant des carrelages aux confitures, des casseroles aux cravates et qui lui rapportait 35 millions d'euros par an... Pierre Cardin nous a fait oublier à nous les femmes, qu'on lui devait les robes asymétriques, les robes cerceaux, les robes bulles et à vous messieurs, les vestes sans cols...

Rares sont ceux qui se souviennent aujourd'hui, que c'est Pierre Cardin qui a réalisé les tenues de scène des Beatles à leurs débuts ou les habits des héros de la série Chapeau melon et bottes de cuir... Pour cet homme d'affaires et mécène infatigable, le talent et le goût ne suffisaient pas, seul le style comptait.