Louise Michel : la vierge rouge.

publié le 26/05/2020 à 13:00

Avec notre invitée l’historienne Joëlle Chevé on retrace, à l'occasion des 190 ans de sa naissance, le destin de Louise Michel, l’une des pionnières du féminisme et des luttes sociales. Figure de la Commune de Paris, on la surnommait la Vierge Rouge.

Dans quel milieu Louise Michel est-elle née ? Qui serait son père inconnu ? Par qui a-t-elle été élevée ? Quelle a été le premier geste militant de Louise Michel lorsqu'elle est devenue institutrice ? Que partageaient Louise Michel et Victor Hugo ? Comment est-elle devenue militante révolutionnaire ?

Notre invitée nous raconte également le jour ou Louise Michel, sur la barricade de Clignancourt, s'est rendue pour faire libérer sa mère de prison, et a réclamé sa mort au tribunal. Après cela, Victor Hugo lui dédiera son poème '' Viro Major ''.





à lire : L'Elysée au féminin de la IIème à la Vème république aux éditions du Rocher.

