Pourquoi les Schtroumpfs sont-ils bleus ?

publié le 11/05/2021

Les Schtroumpfs sont nés le 23 octobre 1958 sous le crayon du dessinateur belge Peyo. Ce dernier a trouvé leur nom un été, à table. Il demande à son ami Franquin, le papa de Gaston Lagaffe, de lui passer le… le… le… et comme il ne souvient plus du mot, "salière" en l'occurrence, pour sortir de son trou de mémoire, il invente un mot et dit le "schtroumpf".

Ça amuse beaucoup Franquin qui lui tend l'objet en répondant : "Tiens voilà le schtroumpf et quand tu auras fini de le schtroumpfer, tu me le reschtroumpferas !". Le nom des petits lutins chassés par Gargamel et leur langage viennent de naître en même temps. Mais leur couleur bleue, là, c'est grâce à l'épouse de Peyo, Nine Culliford.

C'est elle qui coloriait les dessins de son mari et qui s'est donc retrouvée face à ces petits bonhommes griffonnés en noir et blanc par Peyo. Quelle couleur leur donner ? En fait, elle procède par élimination : rose ou noir sont des couleurs trop humaines pour des lutins. Vert ? Comme les Schtroumpfs vivent au milieu des arbres, on les aurait mal distingués. Rouge, ils auraient eu l'air en colère et jaune leur aurait donné un ton malade.

Au final, elle n'a plus trop le choix… Il ne reste plus que le bleu et c'est la couleur que madame Peyo choisit de donner aux Schtroumpfs. Un choix judicieux qui va participer à leur énorme succès. Et quel succès ! 35 millions d’albums écoulés dans 90 pays, 500 millions de figurines vendus depuis leur création et sur les 60.000 tonnes de bonbons Haribo vendus chaque année.

Vous savez quoi ? Si ça se trouve, on lira encore leurs aventures dans 542 ans… comme l'âge du Grand Schtroumpf.

