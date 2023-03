Noël 2022 : Sébastien Thoen lit "La Grande ourse d'Ikomo"

Pour patienter jusqu'au 24 décembre, les grandes voix de RTL offrent chaque jour une histoire : des contes et légendes, des histoires de sapins, de père Noël et d'hiver.

En partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Jeunesse / Père Castor, RTL ouvre son calendrier de l'Avent. Toutes les signatures de RTL se sont mobilisées pour émerveiller les petits et les grands. Ces 24 histoires sont à retrouver dans le podcast Lis-moi une histoire et sur l'antenne de RTL.

Découvrez La Grande ourse d'Ikomo, d'Agnès de Lestrade et Nicolas Duffaut aux éditions du Père Castor /Flammarion Jeunesse. L'histoire est lue par Sébastien Thoen.

"Pour aider à la guérison de sa sœur, Ikomo, le petit esquimau, s’en va pêcher les plus beaux poissons. Mais son voyage n’est pas sans danger, car c’est sur le territoire de la grande ourse blanche qu’il doit s’aventurer."

À partir de 4 ans.