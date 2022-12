Noël 2022 : Marion Calais et Julien Sellier lisent "Pilou et Papaloup : c'est quand Noël"

"Pilou et Papaloup : c'est quand Noël", d'Alexandra Garibal

NOËL - 8. Marion Calais et Julien Sellier lisent "Pilou et Papaloup : c'est quand Noël"

Pour patienter jusqu'au 24 décembre, les grandes voix de RTL offrent chaque jour une histoire : des contes et légendes, des histoires de sapins, de père Noël et d'hiver.

En partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Jeunesse / Père Castor, RTL ouvre son calendrier de l'Avent. Toutes les signatures de RTL se sont mobilisées pour émerveiller les petits et les grands. Ces 24 histoires sont à retrouver dans le podcast Lis-moi une histoire et sur l'antenne de RTL.

Découvrez Pilou et Papaloup : c'est quand Noël, d'Alexandra Garibal, illustré par Marianne Vilcoq. L'histoire est lue par Marion Calais et Julien Sellier (RTL Soir).

"À l'approche de Noël, Pilou est tout excité. C'est si long d'attendre ! Bientôt, Papaloup est à court d'idées pour le faire patienter. Bon, c'est quand, Noël ?!"

À partir de 2 ans.