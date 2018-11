Nicolas Mathieu (Prix Goncourt 2018) : le sacre d'un enfant de Lorraine

publié le 08/11/2018 à 11:37

Bernard Pivot observait d'un œil gourmand l'arrivée du lauréat cerné d'une forêt de micros et caméras. "Je trouve que c'est un joli bordel", a confié l'homme de lettres avant de féliciter Nicolas Mathieu pour son très prestigieux prix. "Merci beaucoup, merci infiniment, je suis ravi", ont été les mots de remerciement du jeune auteur de 40 ans, récompensé pour son deuxième roman.



Dans Leurs enfants après eux, Nicolas Mathieu suit une bande d'adolescents dans une petite ville de Lorraine en proie à la crise. Une région d'où sont originaires deux des jurés Goncourt Philippe Claudel et Virginie Despentes. N'y aurait-il pas un lobby lorrain au sein du jury ?

"C'est rare, on entend rarement parler du lobby lorrain. On ne parle pas souvent de l'Est, ni dans le roman ni dans le cinéma français. On peut dire que dans l'Est de la France on n'est pas très attrayant, très attractif.(...) Le fait qu'il soit de la région me touche un peu", a confié l'auteure de Vernon Subutex au micro de RTL.

L’adolescence prédomine grandement dans ce roman de Nicolas Mathieu. "C'est le moment où notre économie amoureuse se construit, c'est le moment où les prises de conscience s'affermissent, c'est aussi là où le désir atteint son point culminant".