publié le 24/07/2018 à 13:32

Après dix mois à sillonner les plus belles routes, avec une tournée triomphale et un dernier album (intitulé, Le choix du fou) qui a littéralement cartonné (300.000 exemplaires vendus), le chanteur de 71 ans a choisi de prendre sa retraite. Un repos bien mérité pour cet artiste au plus de 350 chansons.



Ce monstre sacré de la musique française s'est laissé aller à quelques confidences sur ses débuts de chanteur. "Je n'étais pas d'une famille de chanteurs, je n'étais pas plus intéressé que cela par la chanson (...) J'avais très peu de voix lorsque j'ai commencé" précise-t-il à RTL.

Enfant, alors qu'il prend des cours de chants, une voix bien particulière attire son attention. "Je me rappelle d'un concert d'Yves Montand, où il interprétait Battling Joe (...) je l'ai chanté avec lui des années après, dans une émission de télé (...) j'écoutais ses chansons en boucle", confie-t-il au micro de RTL. Michel Sardou dit au revoir à la chanson, mais pas à son public, puisqu'il sera possible de le retrouver au théâtre très prochainement.



Également dans "Laissez-vous tenter" ce mardi 24 juillet

Le grand écrivain américain Tom Wolfe, qui nous a quitté le 14 mai 2018, à l'âge de 88 ans, laisse derrière lui, un chef-d’œuvre de la littérature : Le Bûcher des vanités. L'auteur s’était confié à RTL, il y a quelques années de cela auparavant, sur ses influences littéraires. "Balzac et Zola, mais surtout dans mon cas Émile Zola (...) il a fait avec un tel talent, un tel génie, ce que l'on doit faire dans un roman", explique-t-il.



Enfin, le producteur de cinéma, Alain Goldman, lève le voile sur la fabrication d'un film sorti en 1992, qui célébrait les 500 ans de la découverte de l'Amérique, 1492 : Christophe Colomb. " À l'époque c'est le plus gros budget indépendant de tous les temps (...) Si c’était à refaire, jamais on y arriverait", déclare-t-il, au micro de RTL.