publié le 18/10/2017 à 09:56

Michel Sardou est rare dans les médias. Il a choisi le micro RTL pour évoquer ses adieux à la musique. Le Choix du fou, son ultime album sort vendredi, le lendemain, il sera sur France 2 pour une toute dernière émission.



Il parcourt aussi les routes de France avec sa tournée La Dernière danse. On l'a rencontré lors de son concert vendredi dernier à Strasbourg. La main dans une boîte de chocolats, Michel Sardou a juré qu'il ne fera pas le coup du come-back dans deux ans. Il veut désormais faire du théâtre.

Cette tournée de La Dernière danse met un point final à cinquante ans de chansons. Pourtant, Michel Sardou refuse le terme de tournée d'adieux. "J'arrête la chanson, mais je n'arrête pas le spectacle pour autant. J'irai au théâtre. Je n'ai pas l'impression de quitter ce métier et d'aller m'étendre dans une chaise longue ou à la pêche. Je ne suis pas le genre de mecs à tomber en sanglots quand je quitte quelque chose. Je crois que j'ai suffisamment fait mon boulot et je retourne à mes premières amours : le théâtre", confie l'artiste.



Un succès qui l'étonne toujours

Dire au revoir, c'est forcément l'occasion de regarder dans le rétroviseur. Et plus que nostalgique, Michel Sardou est plutôt étonné par sa carrière. "Je me dis que c'est un métier curieux, car au départ, je n'y étais pas destiné. Je suis donc arrivé dans la chanson en me disant 'ça ne durera pas'. Chaque disque que je faisais, je pensais que c'était le dernier", poursuit-il.



Ces adieux à la musique n'ont donc rien à voir avec la santé, c'est plus une histoire de voix qui se fait la malle. Et d'inspiration qui est de plus en plus discrète. "J'étais ténor et je suis devenu baryton, j'ai été obligé d'adapter mes chansons (...) Brel m'a donné un seul conseil quand j'avais 20 ans : 'Le jour où tu commenceras à réécrire les chansons que tu écris aujourd'hui, il faut que tu arrêtes'. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé".

Une dernière tournée exceptionnelle

Pendant sa tournée, Michel Sardou reste deux heures sur scène avec un superbe décor en arc de cercle, un écran géant et surtout 32 musiciens. Michel Sardou dit au revoir avec classe en costume noir trois-pièces. Et une liste de chansons truffée de tubes, même les plus vieux. Il revisite L'Aigle noir de Barbara, reprend Comme d'habitude, débute accoudé au piano Le France, invite une violoncelliste pour Le Bac G, épate avec une version symphonique de L'An mil ou Les Ricains couleur Nouvelle-Orléans. Bref, Sardou s'est fait plaisir.



Cette dernière tournée s'accompagne d'un nouvel et ultime album qui sort vendredi, intitulé Le Choix du fou. 10 chansons réalisées par son vieux complice Pierre Billon, où Michel Sardou se met dans la peau du pape, défend l'euthanasie ou les médecins de campagne. "Je trouvais que les mecs avaient des idées, explique le chanteur Et puis, ils sont assez sympas dans la maison de disque, je leur ai dit : 'Tu m'oublies, tu sors un coffret tous les ans, mais ensuite tu m'oublies'."