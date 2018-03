Michel Sardou reporte ses derniers concerts pour "raison médicale"

et AFP

publié le 24/03/2018 à 00:14

Michel Sardou, contraint au "repos vocal forcé", a reporté à avril prochain les deux derniers concerts de sa tournée d'adieu, programmés ces vendredi 23 et samedi 24 mars à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), a indiqué son producteur dans un communiqué.



Le chanteur, qui avait commencé en octobre sa tournée d'adieu à la chanson baptisée La Dernière danse, est venu lui-même sur scène annoncer qu'il était dans "l'incapacité d'assurer un spectacle digne d'un dernier spectacle pour son public", selon le communiqué. "Par certificat médical, Michel Sardou est contraint à un 'repos vocal forcé'", est-il précisé. "Il aurait pu chanter trois ou quatre chansons mais pas plus" a confié son entourage au Parisien. Ces deux dernières dates sont reportées aux 11 et 12 avril.

Michel Sardou avait déjà donné plusieurs concerts à la Seine Musicale en décembre et janvier, avant de poursuivre sa tournée qui a fait salle comble partout en France.

Après avoir tourné la page de la chanson, le chanteur de 71 ans souhaite retourner au théâtre, "par là où tout a commencé". " Je crois que j'ai suffisamment fait mon boulot et je retourne à mes premières amours : le théâtre", confiait-il à RTL en octobre dernier.