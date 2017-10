publié le 21/10/2017 à 09:31

Michel Sardou tire sa révérence. Le chanteur a décidé d'arrêter la musique pour se consacrer à sa deuxième passion, comme il l'annonçait au micro de RTL mercredi 18 octobre : "Je crois que j'ai suffisamment fait mon boulot et je retourne à mes premières amours : le théâtre". Après plus de cinquante ans de carrière, Michel Sardou donne actuellement une ultime série de concerts à travers la France pour célébrer son dernier album, Le Choix du fou.



À cette occasion, France 2 propose ce samedi 21 octobre, à 20h55, Dernier show, une émission, consacrée au chanteur et à ses plus grands succès. Accompagné de Stéphane Bern, Michel Sardou va chanter avec de nombreux invités, comme Charles Aznavour, Florent Pagny, Laurent Gerra, Nolwenn Leroy ou encore Garou.

Les textes de Michel Sardou ont souvent créé le débat dans la société française : son engagement sur certaines questions et son avis sur certaines thématiques n'ont pas toujours plu. Ces six titres sont considérés comme les plus engagés de sa discographie, riche de plus de 300 chansons.

1. "Les Ricains" en 1967

En 1966, Charles de Gaulle, président de la République, condamne l'intervention des États-Unis au Viêt Nam et fait sortir la France du commandement intégré de l'OTAN. Dans sa chanson Les Ricains, sortie en 1967 sur l'album du même nom, Michel Sardou rend hommage aux soldats américains qui sont morts sur le sol français pendant la libération.



Le chanteur traite de "salauds" ceux qui brûlent le drapeau américain en réaction à leur intervention. Très vite remarquée pour ses paroles, la chanson est interdite de radio, censurée par les autorités gaullistes. Avec Les Ricains, Michel Sardou est catalogué comme un chanteur de droite et connaît une première vague de succès, sans que ce soit la pour autant la consécration. C'est une chanson qui lui tient particulièrement à cœur puisqu'il l'a enregistrée à deux nouvelles reprises, en 1970 et en 1989.

> Michel Sardou - Les Ricains

2. "Le France" en 1975

Écrite par Pierre Delanoë, la chanson Le France figure sur l'album La Vieille, sorti en 1975. Le texte rend hommage au paquebot France, brutalement désarmé dans les années 1970 alors que le président de la République Valéry Giscard d'Estaing s'était engagé à le maintenir en service. Le paquebot rapporte en effet moins qu'il coûte et est concurrencé par le navire Queen Elizabeth 2, mis à l'eau en 1969.



Cette chanson est un des plus grands succès de Michel Sardou et l'histoire du France lui est à jamais liée. Le chanteur y dit notamment : "Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté". Maintenu à quai dans la zone industrielle du Havre pendant quatre ans, le France sera racheté par un milliardaire saoudien en 1977 puis démantelé trente ans plus tard, en 2007.

> michel Sardou Le France

3. "Je suis pour" en 1976

Écrite par Michel Sardou, Je suis pour est une de ses chansons les plus engagées et aussi une de celles qui a créé le plus de débat dans la société française. Le chanteur y évoque la colère d'un père dont l'enfant a été assassiné et s'adresse directement au coupable. Hasard du calendrier ou pas, le disque sort au moment de l'affaire Patrick Henry, qui a enlevé et tué Philippe Bertrand, un petit garçon de sept ans. L'avocat de l'accusé demande aux jurés de ne pas prononcer la peine de mort contre son client, ce qui créé un vif débat dans la société.



La chanson de Michel Sardou divise encore plus et fait s'opposer les deux camps autour de l'abolition de la peine de mort. L'artiste a toujours expliqué qu'il ne défendait pas le maintien de la peine de mort mais qu'il avait écrit une chanson sur la loi du talion et les instincts paternel.

> Michel Sardou - Je Suis Pour

4. "J'accuse" en 1976

J'accuse est une des chansons les plus polémiques de Michel Sardou. Ce pamphlet, inspiré du texte d'Émile Zola, dénonce les dérives de l'humanité comme la pollution lorsqu'il dit : "J'accuse les hommes de salir les torrents, d'empoisonner le sable des enfants, de nécroser l'âme des pauvres gens, de nécroser le fond des océans". Le chanteur dénonce aussi les génocides, "J'accuse les hommes de crimes sans pardon, au nom d'un homme ou d'une religion".

> michel Sardou J'accuse

5. "Vladimir Ilitch" en 1983

C'est une des chansons les plus emblématiques de Michel Sardou. Sortie en octobre 1983 sur l'album du même nom, Vladimir Ilitch dénonce les dérives de l'Union soviétique. Dans ce texte écrit à quatre mains avec Pierre Delanoë, Michel Sardou évoque Lénine, de son vrai nom Vladimir Illitch : "Lénine, relève toi : ils sont devenus fous" dit le chanteur, en référence au Printemps de Prague de de 1968.



Dans son autobiographie En chantant, sortie en 2012, Michel Sardou revient sur les paroles de la chanson et explique que les passages qui sont plus anticommunistes ont été écrits par Pierre Delanoë, alors que lui voyait "quelque chose de plus romantique, genre Docteur Jivago".

> Michel Sardou - Vladimir Ilitch - Olympia 1995 (+ Paroles)

6. "Les Deux écoles" en 1984

En 1984, Michel Sardou s'exprime sur l'éducation alors que la société se divise autour du projet de loi Savary, qui veut rapprocher les établissements publics et privés d'enseignement. Dans le texte de Les deux écoles, le chanteur défend les deux types d'établissement et la liberté des parents à choisir l'éducation qu'ils souhaitent donner à leur enfant.



Michel Sardou s'inspire de sa double éducation, lui qui a étudié à la fois dans des établissements publics et privés, pour conclure que "ça n'a rien changé". Véritable succès à sa sortie, le disque s'écoule à 350.000 exemplaires et permet au chanteur d'être en tête des ventes pendant les mois de juillet et d'août 1984.

> michel Sardou les deux Ecoles