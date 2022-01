"Anéantir" : que nous réserve le nouveau Michel Houellebecq ?

L’un des auteurs français les plus lus à l’étranger a levé le voile sur son dernier livre. Michel Houellebecq va sortir son roman de 736 pages, Anéantir, le 7 janvier prochain, un tirage de 300.000 exemplaires chez Flammarion. Michel Houellebecq est édité dans une quarantaine de langues dans le monde.

C’est le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, proche de l’écrivain, qui a divulgué quelque peu l’intrigue et qui met en scène "un fonctionnaire de Bercy cerné par la mort et sauvé par l’amour". Cependant, quelques feuillets d’Anéantir se sont retrouvés sur la toile la semaine dernière.

D'après les spécialistes, c'est du Houellebecq pur sucre. Ce huitième roman fait déjà le plein de critiques dans la presse. Dans Anéantir, l'auteur fait l'oracle de notre époque, précisément, l'année 2027 au terme d'un deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron.

Christophe Ono-dit-Biot, directeur adjoint de la rédaction du Point, grand connaisseur de Houellebecq, a lu ce livre. "C'est certain, dit-il, les fans de l'écrivain ne seront pas déçus. Tout l'arsenal des obsessions de Houellebecq sont là. La maladie, le sexe évidemment. C'est moins provoque que Soumission. C'est un Houellebecq plus heureux, plus apaisé. Il y a une chose très étrange dans le livre, c'est aussi la nouveauté d'Anéantir, c'est qu'il y a une intrigue absolument formidable qui se met en place dès les premières pages", explique-t-il.

Conquis, Christophe Ono-dit-Biot enchaîne : "Une sorte de complot mondial avec des attentats qui frappent des sites industriels stratégiques, mais aussi des barques de migrants. Et il ne poursuit pas l'enquête. Comme si au fond, il nous montrait qu'il peut faire un roman thriller d'espionnage mais que ce n'était pas ce qu'il comptait. Donc quand je dis optimiste, c'est que la France n'est plus en proie à une potentielle guerre civile. Économiquement, ça se passe plutôt bien, puisque le personnage principal c'est le locataire de Bercy qui s'appelle Bruno, comme Bruno Le Maire, mais qui s'appelle Bruno Le Juge.

"Ce qui compte vraiment dans Anéantir, c'est plutôt de montrer que, pourvu qu'on puisse contempler la nature, être avec une femme aimante, lire des livres et bander. Le mot bander revient, c'est vraiment je bande donc je suis. Et donc pourvu qu'on ait ces trois choses, au fond, tout va bien, même si la mort est la seule chose certaine. C'est-à-dire qu'un jour, nous serons anéantis", affirme le directeur adjoint de la rédaction du Point.