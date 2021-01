publié le 08/01/2021 à 09:53

En ce début d'année : Sir Michael Morpurgo l'auteur du Cheval de guerre publié en 1982, vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde et adapté au cinéma par Steven Spielberg en 2011 et plus récemment en comédie musicale, fait son retour dans les librairies. Cette fois-ci Michael Morpurgo revisite à sa manière un classique de la littérature Les voyages de Gulliver dans un roman intitulé Les voyages extraordinaires d'Omar un roman à double lecture.

C'est un livre coup de poing. L'histoire est celle d'un garçon prénommé Omar, il a 11 ans et fuit avec sa maman son pays ravagé par la guerre, l'Afghanistan. Comme pour des millions de migrants avant lui, la seule route possible vers l'Angleterre c'est le bateau et cette traversée Ô combien périlleuse de la Méditerranée. Sur ce bateau : une seule place disponible. C'est Omar qui embarqué. Sa mère lui dit : "On se retrouve en Angleterre".

Et puis il y a eu le froid, la nuit, la peur et la vague qui a jeté tout le monde à l'eau. Enfin il y a eu cet étrange réveil sur une plage de sable fin nous raconte Michael Morpurgo.Il y a eu un étrange picotement sur les doigts de pieds d'Omar et des petites voix. Celles des habitants de Liliputt, la mythique ile sur laquelle vécu il y a des siècles Gulliver.

Les voyages extraordinaires d'Omar Crédit : Gallimard Jeunesse

C'est à Calais en 2006 que l'idée de ce livre est née, raconte Michael Morprugo. Dans la jungle de Calais. Michael Morpurgo raconte sur RTL : "J'ai tellement de honte à propos de ce camp. Pour moi, cette visite, c'était quelque chose d'horrible. Un problème que la France et l'Angleterre ne parvenaient pas à résoudre. En Angleterre, l'attitude envers ces gens, ces enfants, surtout est assez cruelle."

Une double lecture de l'histoire d'Omar

Et puis il y a eu une proposition de son éditeur qui rêvait de le voir écrire, réécrire Les voyages de Gulliver écrit par Jonathan Swift en 1721. Un livre particulier. Un pamphlet contre les gouvernements de l'époque, contre les guerres dans le monde. "Il faut savoir, raconte Michael Morpurgo, que Swift n'a pas écrit ce livre pour les enfants. Il a écrit ce livre pour critiquer sévèrement le gouvernement, la société en Angleterre. C'est une critique également des aristocrates. C'est ça que j'ai pris dans les récits de Swift et puis il y a l'idée que l'on peut avoir une histoire assez légère (celle d'un géant au pays des Lilliputiens) et en même temps on a cette histoire très sérieuse. Une histoire sur la situation dans le monde au XVIIIe siècle que j'ai adapté en histoire sur la situation dans le monde à notre époque."



Ainsi est né Omar, et son extraordinaire voyage dans l'ile de Lilliput. C'est là le tour de force de Michael Morpurgo, les jeunes pourront n'y voir que les aventures d'un petit garçon devenu géant. D'autres y verront la sévère critique contre le repli sur soi. Comme l'Angleterre qui a quitté l'Europe. "Le drame de ma vie", ajoute Michael Morpurgo qui place désormais ses espoirs dans la jeunesse :"Avoir quitté l'Europe, c'est la tristesse de ma vie. Vraiment. Mais nous avons beaucoup de jeunes dans ce pays et je suis sûr que dans dix ans, vingt ans, il aura un mouvement pour rejoindre l'Europe. Notre culture et notre langue viennent de l'Europe. Je crois que la génération prochaine va comprendre ça. Mieux, j'espère."

Le livre s'ouvre sur un clin d'œil du destin. En allant rendre visite à sa petite-fille qui travaille dans la plus célèbre librairie anglophone à Paris, Shakespeare and Company, Michael Morpurgo a reçu un marque-page en cadeau, sur lequel étaient inscrit ces mots : "Ne soyez pas inhospitaliers envers les étrangers, ils pourraient être des anges déguisés".

Les voyages extraordinaires d'Omar est un livre plein de poésie et Michael Morpurgo tel un enchanteur des mots nous embarque avec délice dans cette aventure publiée chez Gallimard jeunesse qui ne vous laissera pas indifférent. (À lire dès 7/8 ans).