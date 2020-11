Maxime Chattam publie "L'illusion", son nouveau thriller démoniaque

Maxime Chattam est l'invité en direct de Bernard Lehut et d'Yves Calvi à l'occasion de la parution de son nouveau roman "L'illusion".

publié le 20/11/2020 à 09:52

Maxime Chattam publie chez Albin Michel son 26e roman : L'illusion. Et ce dernier thriller ne déroge pas à la réputation de son auteur.



Démoniaque, satanique, luciférien ! Ce diable de roman nous joue bien des tours, normal puisque Maxime Chattam est un magicien de la terreur. Pour tenter d'oublier un chagrin d'amour, Hugo rejoint l'équipe de maintenance d'une petite station de ski fermée l'été, Val Quarios. C'est elle la grande trouvaille, le tour de force de votre roman, cette station déserte et fantomatique où Hugo se sent épié, menacé, où les évènements étranges s'enchaînent. Simple paranoïa de Hugo, phénomènes surnaturels et maléfiques ou agissements de criminels pervers ? C'est tout le suspens de L'illusion.

"Dans L'illusion je conseille d'écouter un morceau précis pour la fin, car c'est celui que j'ai écouté en boucle pendant l'écriture", explique Maxime Chattam au micro de RTL.