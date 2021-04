Mathieu Forget, du tennis à la danse... pour léviter sur Instagram et Tik Tok

publié le 16/04/2021 à 11:30

Mathieu Forget, le fils de Guy Forget, est un artiste qui vole. Il lévite dans les airs.… Ses photos et vidéo postées sur ses comptes Instagram et Tik Tok sont vues par des millions de personnes.

Pourquoi vole-t-il ? Est-ce que c’est le fait d’avoir passé toute son enfance dans les avions accompagnant son père Guy dans ses tournois qui lui a donné le goût de vivre dans les airs, de se prendre pour une balle liftée, un smatch, un lobe, un amorti ? Le fait est que Mathieu Forget, qui a 31 ans, crée des moments de grâce proprement inouïs. Il se définit comme un artiste du mouvement. "J'aime bien cette expression car elle rassemble tout ce que je fais. Je suis passé par le sport puis la danse puis la photographie et aujourd'hui à la vidéo.... C'est une manière de tout mettre ensemble", confie-t-il à RTL.

Il y a encore 9 ans, il était un joueur de tennis semi-professionnel. Ce qui l’a aidé à bien muscler les jambes et lui a donné cette maitrise du saut comme s’il était sur des ressorts. Il aurait pu devenir joueur professionnel mais la passion de la danse l’a emporté sur le tennis. Il a préféré partir à Los Angeles suivre des études d’art, de musique et surtout de danse.

Pour créer ses photos, Mathieu Forget mélange aujourd’hui hip hop et danse classique. Il imagine le saut, choisi l’endroit, son costume, et surtout l’angle où il place sa caméra. Il dit que tout est possible l’important est de ne pas avoir peur. Ses sauts acrobatiques durent quelques secondes mais le plus impressionnant c’est quand il reprend contact avec le sol.

Ses photos sur Instagram et Tik Tok lui ont ouvert la porte des galeries qui veulent vendre ses œuvres photographiques, des marques lui confient la mise en scène de leur produit, comme directeur de la création... Mathieu Forget est devenu un influenceur de renom qui partage sa vie entre New York et Paris et veut un jour renouer avec la scène... Mathieu Forget s’est fait connaitre sur les réseaux sociaux en tant que "ForgetMat", en anglais ça se prononce "Forget Mat" (oublie Mat) mais personne n’est prêt d’oublier Mathieu Forget. Dans un mois sur son site, vous pourrez suivre ses Master Class qui vous feront connaitre les secrets de ses photos hors du temps.

Mathieu Forget lévitant au dessus du siège d'Yves Calvi Crédit : Instagram