Marseille confinement "RayanSax", la star du confinement.

publié le 09/05/2020 à 15:45

Rayan a démarré le confinement en faisant ses gammes dans sa chambre, puis il a sorti les enceintes sur le balcon, et enfin son saxophone pour jouer chaque soir, à heure régulière, en haut d’un immeuble face à la mer. Des titres pop comme dance monkey de Tones and i. Les voisins adorent, les internautes encore plus et sa seconde vidéo diffusée sur le réseau TikTok cartonne. "Elle a complètement pété. Un million quatre-cent mille vues. J’ai reçu beaucoup de messages du personnel soignant. Sur instagram, chaque vidéo est vue environ 50 000 fois. C’est très important de pouvoir partager la musique, on voit que ça soude les gens".

A tel point qu’entre les voisins d’en face qui dansent sur leur terrasse, les passant au-dessous, qui filment, applaudissent, la rue se remplie vite. "On a dû arrêter de jouer chaque soir à la même heure. Je fais des petites sorties 'surprises' un peu quand je veux maintenant. Il y avait trop de monde dans la rue, je n’ai pas envie de rassembler des personnes dehors. Mais on en a profité entre voisins quand même".

Conscient qu’il faut "sortir du balcon" et capitaliser sur cette nouvelle notoriété, Rayan prépare ses futures scènes. Saxophoniste depuis ses 6 ans, diplômé du conservatoire, toute sa famille joue d’un instrument. La petite sœur du piano, le benjamin du saxo et le papa, c’est la trompette. RayanSax devrait se produire à la rentrée lors d’un des rares festival marseillais n’ayant pas annoncé son annulation, avant de reprendre le chemin de l’université.