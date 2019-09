publié le 18/09/2019 à 18:25

Un nouveau roman de Françoise Sagan en 2019 ? Vous ne rêvez pas. Ce jeudi 19 septembre 2019 est publié Les Quatre coins du cœur chez Plon, 15 ans jour pour jour après la disparition de l'écrivaine. Le fils de l'auteure de Bonjour tristesse, Denis Westhoff, a retrouvé un manuscrit inachevé dans les documents laissés par sa mère.

Après plusieurs années de tergiversation, le texte est donc publié. "J'ai trouvé ce texte et je me suis dit 'ce texte-là ne me rappelle rien', raconte Denis Westhoff au micro de RTL. C'est un roman complètement inédit, c'était inachevé, pas publiable en l'état. J'ai juste rebouché des trous en mettant des petits mots qui manquaient".

"Je n'ai pas réécrit ce texte, assure-t-il. C'est un texte à 99,8% de Françoise Sagan. C'est l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux de sa belle-mère. On est complètement dans une histoire saganesque. Tout ça avec beaucoup d'humour, de gaieté, de légèreté et puis en même temps beaucoup de profondeur, beaucoup de sincérité et puis des choses très très juste sur la vie, sur l'amour. Et Denis Westhoff de conclure : "Comme je le dis dans la préface, c'est un livre curieusement saganesque".