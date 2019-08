publié le 28/08/2019 à 09:21

Dans son nouvel ouvrage Méchantes Blessures (ed. Plon), Abd al Malik évoque tour à tour son enfance, ses origines, ses valeurs, la spiritualité, la politique, les "gilets jaunes" mais aussi le rap.

Une réflexion poussée qui l'a amené à faire un constat alarmant, puisqu'il évoque la possibilité d'une guerre civile. "On vit dans un moment particulier de l’histoire, on doit travailler à faire peuple, à fédérer tous ensemble. Force est de constater que dans le réel, on assiste à des divisions, à des gens qui mettent de l’huile sur le feu. On fait face à des choses assez difficiles notamment lorsqu'on vient de quartiers populaires ou de milieux ruraux", explique-t-il.

L'artiste dénonce "des fractures comme sil y avait plusieurs France qui se confrontaient et se regardaient l'une l'autre". Celui qui croit davantage dans le pouvoir d'action des artistes qu'en celui des politiques ajoute : "C'est vrai pour la France, pour l'Europe et pour le monde également. On doit tout faire pour faire du lien car sinon, on n'arrivera plus à se comprendre et là, il peut se passer une guerre civile. Je ne dis pas ça pour être alarmiste mais c'est une réalité".

Une solution pour éviter le chaos selon Abd al Malik : "Réfléchir à ce qui nous rassemble".