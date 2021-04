Saison 2 - 22. "Maman ours", une tendre histoire sur l'entraide et la bienveillance

publié le 27/01/2021 à 06:02

Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ouvre de nouveau sa grande bibliothèque aux enfants et à leurs parents.

Pour cette saison 2 de Lis-moi une histoire, un podcast RTL, des bibliothécaires se mobilisent pour lire des livres fascinants. Au programme : de l'aventure bien sûr, du suspense, mais aussi de l'amour. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons : Maman ours, une tendre histoire sur l'entraide et la bienveillance.

"Michel est un ours solitaire et grincheux. Il n'aime qu'une chose : les œufs. Mimosa, au plat, à la coque, en cocotte... pour réaliser ses recettes, il vole sans scrupules dans les nids des alentours. Mais un jour, alors que Michel fait bouillir son larcin, stupeur : les œufs éclosent ! Quatre oisillons en sortent..."



Maman ours, de Ryan T. Higgins, lu par Ambre Nadaud, de la médiathèque de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine.

