publié le 07/04/2021 à 06:02

Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ouvre de nouveau sa grande bibliothèque aux enfants et à leurs parents.

Pour cette saison 2 de Lis-moi une histoire, un podcast RTL, des bibliothécaires se mobilisent pour lire des livres fascinants. Au programme : de l'aventure bien sûr, du suspense, mais aussi de l'amour. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons : Le Fils de Nasreddine, tiré de Sagesses et malices de Nasreddine le fou qui était sage, de Jihad Darwiche, une belle histoire sur l'estime de soi.

"Connaissez-vous le fou qui était sage ? Il se nomme Nasreddine Hodja et ses brèves histoires ont fait le tour du monde : petits et grands malins y découvriront, derrière le rire, des vérités simples et lumineuses comme le jour. Un recueil de plus de 60 histoires tout en sagesse, à la lisière de l'absurde et de la raison."



Le Fils de Nasreddine, tiré de Sagesses et malices de Nasreddine le fou qui était sage, de Jihad Darwiche, lu par Maïa Wagner, de la médiathèque Marguerite Duras, à Paris. Histoires à lire et à écouter dès 6 ans.

>> Lis-moi une histoire est un podcast quotidien présenté par Laurent Marsick. Chaque épisode, vous propose une histoire passionnante, fascinante, instructive, lue par une bibliothécaire. Tous les contes sélectionnés dans ce podcast sont publiés aux éditions Albin Michel Jeunesse.