Saison 2 - 27. "Chaton poltron et autres comptines rêveuses et tapageuses" d'Amalia Low 1/3

publié le 02/03/2021 à 06:02

Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, publie Chaton poltron et autres comptines rêveuses et tapageuses, le nouveau recueil d'Amalia Low (Sa majesté & les scarabées bousiers, Tito et Pépita).

Dans ce recueil de comptines, la talentueuse artiste colombienne conjugue ses talents de conteuse et de musicienne. Chacune de ses histoires est accompagnée d’une bande-son, accessible via un QR code, qui reprend le texte en chanson.



Vous entendrez trois histoires, qui peuvent se lire indépendamment. Elle sont rythmées par un principe de ritournelle et explorent des thématiques propres à la petite enfance : découverte de soi, des autres, de l’univers qui nous entoure...

"Ainsi, trois garnements poussins partent dans le dos de Maman Poule pour une grande aventure, cinq petits lapins s’envolent et flottent avant de s’endormir, et un petit chat noir se risque dehors pour la première fois et s’effraie des formes qu’il aperçoit : le monstre malin s’avère être une pomme de pin, la sorcière, un tas de pomme de terre, et les ovnis, de nouveaux amis."

Amalia Low est une artiste colombienne, façonnée par une histoire familiale multiculturelle et mouvementée : ses grands-parents paternels se sont installés en Colombie pour fuir le nazisme. Son père y a rencontré sa mère, japonaise, dont l’enfance a été marquée par la guerre. Il deviendra ministre de la justice. Peintre et pianiste, Amalia Low crée des spectacles et s’engage dans la promotion de la lecture et de la littérature jeunesse en Colombie. Elle déploie un univers plein d'humour.



Chaton poltron et autres comptines rêveuses et tapageuses, lu par Amalia Low. Histoires à découvrir à partir de 1 an.

Couverture de "Chaton poltron et autres comptines rêveuses et tapageuses" d'Amalia Low Crédit : Albin Michel Jeunesse

>> Lis-moi une histoire est un podcast quotidien présenté par Laurent Marsick. Chaque épisode, vous propose une histoire passionnante, fascinante, instructive, lue par une bibliothécaire. Tous les contes sélectionnés dans ce podcast sont publiés aux éditions Albin Michel Jeunesse.