publié le 26/11/2017 à 07:20

Depuis une trentaine d'années, Christian Bobin célèbre la beauté du monde, des choses simples et du quotidien, il nous invite à l'écoute des autres et à prendre le temps de vivre. Ses livres vibrent de poésie et de sagesse. Le dernier, Un bruit de balançoire, est composé de lettres adressées à des proches, des inconnus, des animaux, des objets.



Mais pourquoi Christian Bobin a-t-il tant voulu conservé cette forme épistolaire ? "L’écriture manuscrite est en train de disparaître. Je voulais lui rendre hommage. Je n’écris qu’à la main, sans ordinateur. Le vrai ordinateur pour moi c’est le feutre." C'est pourquoi l’auteur a insisté pour que cette forme manuscrite soit conservée aux yeux des lecteurs : "Un livre c’est un visage et il doit être ouvert. Ce n’est pas qu’un texte c’est aussi une matière, un plaisir sensuel, une aventure de la main et des yeux avant d’être de la tête."



Et puis, il y a ce titre, si lourd de sens. "Le bruit de la balançoire, chacun sait ce que c’est, même si on n’a pas de jardin. C’est le bruit de l’absence, déchirant et délicieux." Un oxymore dont l’écrivain est féru.

"Un bruit de balançoire" (L'Iconoclaste) Crédit : L'Iconoclaste

Un bruit de balançoire est à lire aux éditions L'Iconoclaste.



Le coup de cœur du libraire :



Ségolène Méheut, de la libraire Périples à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a beaucoup aimé L'Appel de Portobello road de Jérôme Attal (Robert Laffont) : "Comme le titre l'indique, c'est justement un appel qu'il reçoit de ses parents qui lui demande de dire à sa sœur qu'ils pensent très fort à elle tous les jours. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas de sœur, qu'il n'en n'a jamais eu et qu'en plus ses parents sont morts depuis plusieurs années. Donc ça va piquer sa curiosité et il va partir à la recherche d'une possible sœur à côté de laquelle il serait passé. Jérôme Attal aime beaucoup être à la limite entre le vraisemblable et le farfelu", a expliqué Ségolène Méheut au micro de RTL.



L'Appel de Portobello road de Jérôme Attal est publié aux éditions Robert Laffont. Ségolène Méheut de la librairie Périples est partenaire du salon du livre de Boulogne les 2 et 3 décembre, avec RTL et un beau plateau d'écrivains. Entre autres : Erik Orsenna, Grégoire Delacourt et Jean-Louis Fournier, le prix Femina Philippe Jaenada ou encore Sorj Chalandon. Jérôme Attal sera également présent.