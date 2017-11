publié le 12/11/2017 à 07:20

Dans votre bibliothèque de ce dimanche, le prix Renaudot décerné mardi dernier à La Disparition de Josef Mengele, un livre d'Olivier Guez qui reconstitue minutieusement la fuite et la vie en Argentine de l'épouvantable médecin SS d’Auschwitz. Pendant 34 ans, Josef Mengele échappera aux juges, mènera une vie presque normale avant de se noyer accidentellement sur une plage du Brésil en 1979. Pour l’auteur, le prix a une valeur toute particulière.



"Ce n'est pas évident d'avoir pourchassé cet ignoble criminel. Il faut qu'on prenne conscience de la facilité avec laquelle on peut faire le mal. Je pense qu'on le sait dans la production littéraire de cet automne. On a peut-être du mal à mettre un mot sur ce qu'il s'est passé ces dernières années en France et dans le monde mais on sent cette présence du mal."

Les bourreaux nazis sont multiples. Pourquoi Mengele en particulier ? "Il y a une succession de hasard qui a fait que j'ai déjà croisé Megenle. J'ai par exemple écrit le scénario du film Fritz Bauer, un héros allemand. Et puis, il y a la mythologie : le criminel insaisissable, qui avait des laboratoires au fin fond du Paraguay, qui était baron de la drogue à Miami. J'ai voulu mettre en abyme toute ces légendes et sa vie pathétique."



la-disparition-josef-mengele-prix-renaudot-pour-olivier-guez_width1024 Crédit : D.R. Grasset

Olivier Guez publie La Disparition de Josef Mengel, aux éditions Grasset.



Le coup de cœur du libraire

Hélène Boyeldieu, de la librairie L'Armitière à Rouen (Seine-Maritime), a beaucoup aimé le nouveau roman d'Alice Ferney, Les Bourgeois, une brillante fresque familiale et sociale car Bourgeois est à entendre ici à double sens, celui du patronyme de cette famille mais aussi de leur appartenance à une classe.



"J'ai beaucoup aimé ce roman ambitieux et enrichissant. On chemine avec les bourgeois dans l'Histoire puisqu'on traverse les deux guerres mondiales, la colonisation, la guerre d'Algérie... C'est un roman subtil qui opère des va-et-vient entre passé et présent, nous invitant à prendre le recul nécessaire et n'émettre aucun jugement sur les choix opérés par les différents acteurs."



Les Bourgeois d'Alice Ferney est publié aux éditions Actes Sud.