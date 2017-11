publié le 19/11/2017 à 07:20

Un vent de fraîcheur avec trois écrivains en herbe, trois des lauréats du 10e prix Clara. Clara était une adolescente décédée subitement à l'âge de 13 ans des suites d'une malformation cardiaque.



Clara aimait lire et écrire. En sa mémoire, chaque année, des nouvelles signées de lycéens sont sélectionnées par un jury présidé par Erik Orsenna et publiées dans un recueil édité par Héloïse d'Ormesson et dont les bénéfices vont à la recherche médicale. Maélis Lettré-Branche, l'une des heureuses élues, auteure de Chili 73, une nouvelle qui raconte l'histoire d'un opposant au général Pinochet demande asile à la France.

Maélis raconte comment lui est venue l'idée de sa nouvelle. "Un exposé a été fait en classe sur cette dictature donc cette idée est venue pendant que l'exposé était fait. Le soir je me suis attelé à mon bureau, j'ai écrit pendant deux heures, je l'ai envoyé sans relecture, sans rien, sur un coup de tête", a-t-elle confié au micro de RTL.



"Nouvelles d'ados", prix Clara 2017 Crédit : Éditions Héloïse d'Ormesson

Nouvelles d'ados édité par Héloïse d'Ormesson au profit de l'association pour la recherche en cardiologie de l'hôpital Necker à Paris.



Le coup de cœur du libraire

Nathalie Iris, de la librairie Mots en marge à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), a beaucoup aimé le premier roman de Mahir Guven, Grand frère, sur un sujet brûlant d'actualité : une famille franco-syrienne est confrontée au retour d'un de ses fils parti faire le djihad.



"J'ai trouvé que ce livre était vraiment très original, à la fois dans son vocabulaire et dans sa construction, a confié la libraire au micro de RTL. Tour à tour, grand frère et petit frère parlent. Ils ont un vocabulaire très drôle et puis au delà de cet humour, c'est un sujet grave. Qu'est ce qu'on fait quand un proche revient ? On est dans la comédie alors que le sujet est sérieux". Un mélange des genres réussi donc.



Mots en marge, de Mahir Guven, est publié aux éditions Philippe Rey.