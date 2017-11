publié le 05/11/2017 à 10:00

Olivier Norek, lieutenant de police en Seine-Saint-Denis, est devenu en trois ouvrages un auteur majeur du polar grâce à des intrigues remarquablement maîtrisées et surtout un réalisme saisissant. Deux qualités que l'on retrouve dans Entre deux mondes, un roman noir coup de poing qui plonge dans l'enfer de la jungle de Calais.



Un suspense magistral et un grand livre humaniste sur un sujet difficile. Pourquoi Olivier Norek a-t-il choisi de faire de la jungle de Calais le thème de son polar ? "Je me suis un jour retrouvé dans mon canapé, j'entendais ces mots 'flux migratoires', 'mouvements migratoires', 'vague de migrants", et je me suis mis un peu à flipper moi aussi (...) Je me suis dit : 'Mais attends, souviens toi que tu t'appelles Olivier Norek, petit-fils de migrant polonais, et que tu n'as pas le droit d'avoir cette réaction, pas le droit d'avoir peur, a expliqué l'auteur au micro de RTL. Et comme la peur est basée sur l'ignorance, j'ai pris mon sac à dos et je me suis pointé dans la jungle de Calais et j'y suis resté pendant plusieurs semaines, comme une caméra, je suis resté là bas et j'ai vécu avec eux dans les moments les plus simples comme dans les moments les plus dramatiques".

Si Olivier Norek est resté au sein de la jungle, il a également suivi la police de Calais en plein milieu de la nuit sur les rocades et autoroutes où les migrants construisaient des barrages pour bloquer les camions. "J'ai fait cette démarche assez schizophrénique tout simplement parce que, comme dans tous mes romans, je cherche à atteindre ce point d’ultra-réalisme, insiste Olivier Norek. Et aussi parce que je choisis des sujets de société ultra sensibles : je ne peux pas me permettre d'inventer la violence et les drames alors qu'ils existent déjà, ce serait moi me transformer en menteur et transformer le lecteur en voyeur. Donc je ne cherche qu'à atteindre ce point de vérité que je retranscris dans mon livre autour d'une grosse enquête de police. Et je donne les armes au lecteur pour qu'il se fasse une idée de la situation de la jungle de Calais".



"Entre deux mondes", le nouveau roman d'Olivier Norek. Crédit : Michel Lafon

Olivier Norek publie Entre deux mondes, aux éditions Michel Lafon.



Le coup de cœur du libraire

Caroline Macheda, de la librairie Jules et Jim de Cluses (Haute-Savoie), a beaucoup aimé le nouveau roman de Jean-Marie Gourio, Les mains de Selim sur le corps du Christ en croix, qui raconte l'histoire d'un jeune délinquant qui trouve le chemin de la rédemption en apprenant la sculpture sur bois. "Plein de douceur, de candeur, beaucoup d'humour et beaucoup de poésie. J'ai vraiment trouvé ce texte très intéressant, surtout aujourd'hui par rapport à tous les événements qui se passent, explique Caroline Macheda. C'est un livre qui célèbre l'amour de l'art et qui permet à des jeunes en perdition, grâce à cette passion, de se sauver du fanatisme et de l'ignorance. C'est un livre plein d'optimisme et qu'il faut vraiment lire".



Les mains de Selim sur le corps du Christ en croix, de Jean-Marie Gourio aux éditions Julliard.