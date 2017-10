publié le 29/10/2017 à 07:20

Françoise Héritier est une des grandes intellectuelles françaises, mais aussi une femme à la fantaisie et à la fraîcheur irrésistibles. Anthropologue, disciple du maître Claude Levi-Strauss, à qui elle a succédé au Collège de France, auteure d'ouvrages pointus, Françoise Héritier a connu un immense succès populaire il y a cinq ans avec un petit livre délicieux, Le sel de la vie, dans lequel elle égrenait les plaisirs minuscules qui jalonnent l'existence : manger des cerises sur l'arbre, regarder un bon film, lire l'horoscope, humer un livre avant de l'ouvrir.



Elle en publie la suite, Au gré des jours, à la veille de ses 84 ans. Françoise Héritier revient sur son réjouissant succès : "Mettre bout à bout tout ce qui fait le sel de la vie, a rencontré le sentiment du personnel universel. Chacun se disait 'moi aussi j'ai ressenti ça'. Je crois que c'est cela qui a fait le succès du livre".

François Héritier a eu l'impression en écrivant ce livre qu'il le libérait d'années de rétention, d'années officielles, d'années de carrière : un professeur au Collège de France ne pouvait que produire des choses sérieuses et intellectuelles. "Il n'y avait rien de mal à vouloir publier un peu ses émotions, ses sensations", conclut-elle.



Dans Au gré du jours, elle évoque la formation intellectuelle reçue par Claude Levi-Strauss et livre une anecdote étonnante : il passait son temps à dessiner des chats pendant les soutenances de ses étudiants. "On avait vraiment l'impression d'avoir le chat devant soi, ils avaient toujours l'air méchant, bien campés, assis, les deux pattes devant et qui vous regardent en face avec un œil noir et méchant", confie Françoise Héritier.

Françoise Héritier publie "Au gré des jours" Crédit : Éditions Odile Jacob

