publié le 16/11/2017 à 10:00

À lire, La Serpe, le livre de Philippe Jaenada, lauréat du prix Femina. L’auteur s'est fait le spécialiste de la contre-enquête sur des faits divers qui, des années après, gardent leur mystère. Ici, le massacre en 1941 du château d'Escoire dans le Périgord : un châtelain, sa sœur et la bonne, tués à coups de serpe. Suspect idéal, le fils, Henri Girard, seul rescapé, seul héritier et à la vie dissolue. Si Jaenada se passionne pour ce type d'affaires, c'est la faute à sa mère ! Un livre qui lui est donc tout naturellement dédié.



Philippe Jaenada joue ici l'inspecteur amateur mais maniaque, méthodique, il épluche tout, revisite les lieux, persuadé que la vérité se cache toujours ailleurs. "Tous les jours, je regarde les faits divers. Mais l’un de mes grands plaisirs d’écrivains, c’est d’aller voir derrière. J’ai le temps pour creuser. Je ne joue pas les justiciers mais je tente d’aller au-delà des apparences."



Philippe Jaenada a le don de dénicher des affaires criminelles et des personnages fascinants mais il a aussi celui de se mettre en scène dans ses contre-enquêtes avec un humour irrésistible. Ses démêlés mécaniques avec la voiture, une Opel Meriva, qu'il loue pour se rendre dans le Périgord sont déjà culte !



"Je voulais, en tant que petit Columbo du dimanche, symboliser notre époque. C’est une histoire sombre, mes petites aventures ajoutent un peu de légerété, de dérision." La serpe de Philippe Jaenada, prix Femina 2017, est publié chez Julliard.

Également au programme de "Laissez-vous tenter"

Un dernier hommage à Françoise Héritier, une de nos plus grandes intellectuelles qui a su également toucher le cœur du public, s’imposait. Elle nous a quittés hier, le jour de ses 84 ans. Anthropologue, disciple du maître Claude Lévi-Strauss à qui elle avait succédé au Collège de France, Françoise Héritier était aussi une féministe de la première heure.





Côté musique, impossible de ne pas citer l'un des événements de l'automne : le retour d'Étienne Daho. Quatre ans après son dernier disque, il publiera demain Blitz, son onzième album. À 61 ans ne cesse de se réinventer. Les Chansons de l'innocence retrouvée, son précédent opus, était fluide, lyrique, cinématographique. Ce Blitz est tortueux, brut, incandescent et vaporeux.