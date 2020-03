publié le 01/03/2020 à 09:45

Tonino Benacquista publiera jeudi 5 mars 2020 chez Gallimard son nouveau roman Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une... Auteur à succès de romans noirs comme Malavita, on lui doit aussi Quelqu'un d'autre, Grand Prix RTL-Lire en 2002 ou Saga, l'histoire de quatre scénaristes un peu ringards qui créent une série qui fait un carton.

Tonino Benacquista revient plus de 20 ans après sur ce phénomène des séries mais il se place cette fois-ci du côté d'un téléspectateur, un consommateur frénétique de séries, Léo...

"C'est quelqu'un qui est en rupture, qui est très fâché avec le réel, le quotidien, la vie... (...) Il va chercher des réponses dans la fiction, dans ce refuge derrière le miroir", raconte Tonino Benacquista. Un héros qui se plonge dans des séries, toutes inventées par l'auteur. "Elles sont tellement extravagantes qu'elles n'auraient même pas l’autorisation d'être diffusées".

Le héros a connu une rupture sentimentale et il est très fan d'une série qui s'appelle Les chapitres de la vie d'Harold dont le héros doit écrire une histoire d'amour. "Il se débat avec cette histoire et ça permet à Léo de revisiter la sienne", explique l'écrivain.



"Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une" de Tonino Benacquista Crédit : Gallimard

Le coup de cœur du libraire :

Place au coup de cœur du libraire à Château-Gontier dans la Mayenne où nous attend à la librairie M'Lire Anjou, Christophe Aimé qui nous recommande cette semaine le nouveau roman de Mathieu Ménégaux, Disparaître (Grasset).

"Paris. Une femme se tue en se jetant d'un balcon. Nice. Un corps non identifiable est retrouvé sur une plage. Le lien va se tisser au fil des pages et on va découvrir deux personnages très forts. Mathieu Ménégaux est un auteur qui aime regarder les hommes tomber. C'est direct, efficace et percutant."

Mathieu Ménégaux, "Disparaître" Crédit : Grasset