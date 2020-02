publié le 07/02/2020 à 12:45

C'est en lisant Mort sur le Nil à l'âge de 10 ans qu'il a eu comme un "déclic", l'ambition de devenir un jour... écrivain ! Quarante-cinq ans et une carrière de géographe plus tard, Michel Bussi, qui est devenu entre temps l'un de nos romanciers les plus populaires, publie Au soleil redouté (Presses de la cité), hommage assumé à Agatha Christie. L'histoire de cinq femmes, toutes férues de littérature, toutes rêvant de devenir écrivaines, qui se retrouvent à passer une semaine sur l'île paradisiaque d'Hiva Oa afin d'y suivre le séminaire d'un auteur de best sellers... mais rapidement l’éden se transforme en enfer: une personne disparaît, une autre meurt et tout le monde commence à se regarder en chien de faïence. Plus qu'une seule question taraude les participantes: "Qui tue... et pour quelle raison ?"

Après la Corse dans Le temps est assassin et le Jura dans Un avion sans elle, c'est donc dans les îles Marquises que Michel Bussi a décidé de planter le décor de son nouveau polar. Une idée formidable tant ce confetti perdu au milieu de l'océan (il s'agit de la terre la plus éloignée de tout continent !) peut vite s'avérer redoutable lorsqu'un crime y est commis. Impossible, évidemment, de ne pas penser aux Dix petits nègres, le chef d'oeuvre de la "reine du crime", mais le clin d’œil est volontaire: "Agatha Christie a tout inventé" assure Michel Bussi qui accepte au micro de Stéphane Bern de dévoiler quelques uns de ses secrets de fabrication...

L'occasion également d'évoquer le souvenir de Paul Gauguin et de Jacques Brel, deux artistes enterrés aux Marquises et dont les ombres planent encore sur l'archipel et sur Au soleil redouté !

Au soleil redouté Crédit : Presses de la cité

"Au cœur des Marquises, l’archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel et de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d’écriture animé par un célèbre auteur de best-sellers.

Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune d’elles, à portée de main ?

Au plus profond de la forêt tropicale,

d’étranges statues veillent, l’ombre d’un tatoueur rôde.

Et plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique,

une disparition transforme le séjour en jeu... meurtrier ?

Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations, où chacun peut mentir... et mourir.

Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado futée, trouveront-ils lequel des hôtes de la pension Au soleil redouté... est venu pour tuer ?"



La recette de Luana Belmondo:

Coquillages Saint-Jacques à la rouennaise et sa fondue de poireaux

Pour 4 personnes :

- 12 noix de Saint-Jacques (comptez 3 par personne environ)

- 4 c à s de calvados

- 3 c à s de crème

- 1 belle noisette de beurre

Fondue de poireaux :

- 600 g de blancs de poireaux

- 30 g de beurre

- 2 c à s de crème fraiche

- 2 c à s de jus de citron

- 1 c à s de moutarde

Débutez la recette par la fondue de poireaux car elle est plus longue à cuire.

Coupez les poireaux en deux et recoupez-les en tronçons

Faites fondre le beurre dans une casserole, ajoutez les poireaux, mélangez, couvrez et laissez cuire à feu doux 25 minutes environ, en remuant de temps en temps.

Puis ajoutez le jus de citron, la moutarde et la crème aux poireaux, salez, poivrez et mélangez.

Couvrez et laissez cuire encore 10 minutes à feu doux. Puis réserver en gardant au chaud le temps de cuire minute les coquilles Saint-Jacques.

Pour les coquilles :

Faites revenir les noix de St Jacques dans le beurre durant quelques minutes pour les faire colorer (attention à la cuisson, il faut bien surveiller… mieux vaut une coquilles Saint-Jacques pas assez cuite que trop cuite sinon elle devient caoutchouteuse et perd en saveur)

Ajoutez le calvados et faites flamber.

Mélangez la crème au jus de la poêle, ajoutez une pincée de sel et dégustez les Saint-Jacques de suite.

Plus qu’à terminer par un trou normand pour rester dans l’ambiance ! (une boule de glace à la pomme servie dans un verre sur un fond de calvados)

