publié le 29/09/2019 à 09:36

Devenir propriétaire de la maison de vos rêves, qui d'entre vous n'y a pas pensé ? Certains l'ont même réalisé, ce rêve. Et s'il devenait cauchemar ? Si l'enfer, c'était votre voisin ? Julia Deck signe une irrésistible satire sociale qui va déraper malicieusement vers un pastiche de thriller. Un régal.

"Il y a ce nouveau type de banlieue qui s'appelle "écoquartier", donc je voulais travailler sur ces nouvelles manières d'habiter la ville", nous explique l'autrice, "je suis partie de ce point de départ, d'un couple de Parisiens qui accède à la propriété dans un écoquartier et qui accède à son rêve. Sauf que quand le roman démarre, on est 6 mois après l'emménagement et se pose la question d’assassiner, ou pas, le gros rouquin, à savoir le chat des voisins. "

Très vite, cette satire va tourner au thriller. C'est une tendance chez l'autrice, un "plaisir d'enfant", concède-t-elle en citant ses lectures lointaines. Pour ce roman, impossible de ne pas penser à Fenêtre sur Cour d'Alfred Hitchcock. Mais ce film est un "film urbain", nous rappelle Julia Deck, "j'ai aussi beaucoup pensé aux images des banlieues américaines, aux premières saisons de Desperate Housewives (...) où il y a ce même mélange d'humour très grinçant et de thriller qui me plaît beaucoup".

Julia Deck présente non nouveau roman au micro de Bernard Lehut Crédit : Bernard Lehut

Propriété privée est en librairie dans les éditions de Minuits.

Le coup de cœur de la libraire :

Direction Laval dans la Mayenne, à la librairie M'Lire où Delphine Bouillo nous présente le nouveau roman de Cécile Coulon, Une bête au Paradis. "Le paradis est le nom d'une propriété, nous explique la libraire, on est dans une ferme du Limousin et c'est là que vie Blanche, notre héroïne, entourée de vaches, de cochons, de poules. " L’héroïne va alors tomber amoureuse d'Alexandre, "mais quand ce dernier décide de partir en ville, Blanche ne se résout pas à le suivre. Sa place est au paradis", poursuit Delphine Bouillo. "Ce roman en fait, c'est une histoire d'amour, de femme, de liberté et de vengeance. C'est un texte magnifique que je vous conseille de lire, de relire et d'en parler."