publié le 18/10/2020 à 10:15

Jean-Louis Fournier signe Merci qui ? Merci mon chien (éditions Buchet-Chastel) dans le style singulier qu'on lui connait et qu'on aime, à la fois humoristique, tendre et poétique, l'auteur d'Où on va papa ?, prix Femina 2008 et l'ancien complice de Pierre Desproges dans La minute de Monsieur Cyclopède nous invite à nous réconcilier avec nos frères, les animaux.

"J'ai l'impression que les animaux qui ont été malades de la Peste dans la Fable de La Fontaine sont malades de l'ingratitude des hommes. Ils doivent se dire : 'Les hommes ne se rendent pas compte à quel point nous sommes sympas avec eux. Est-ce que les hommes méritent les animaux ?'", démarre l'auteur au micro de RTL.

"J'ai une passion depuis toujours pour les chats, mais Art Déco [la chatte de Michel Fournier] est particulièrement attachante", confie aussi Jean-Louis Fournier qui rêverait d'être "à l'intérieur de sa tête" pour savoir comment elle voit les humains et ce qu'elle pense toute la journée.

"Merci qui ? Merci mon chien" de Jean-Louis Fournier Crédit : Éditions Buchet-Chastel

Le choix du libraire

Direction Draguignan dans le Var à la librairie Lo Pais où Cyrille Falisse recommande Apeirogon (Belfond) de Colum McCann.

"Apeirogon" de Colum McCann Crédit : Belfond