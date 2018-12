"Les Livres ont la parole" : "Long Cours", avec Jean-Christophe Rufin

publié le 30/09/2018 à 08:15

Elle vient de reparaître après deux ans d'interruption. La passionnante revue Long Cours connaît une belle renaissance. Ce magazine qui associe littérature et grand reportage est une invitation au voyage. Dans ce numéro, l'académicien Jean-Christophe Rufin, passionné d'escalade nous emmène dans les somptueuses montagnes du sultanat d'Oman.



"La particularité c'est que c'est à la fois un endroit très sec et en même temps où les eaux de pluie, très éphémères, sculptent des tourbillons par exemple dans les parois (...) L'ADN de ce journal c'est ce que cette revue défend, à savoir, l’existence et la nécessité d'une présence au monde des écrivains et j'espère que ne serait-ce que pour ça, cette revue va trouver une nouvelle existence et qu'elle durera très longtemps", confie l'écrivain de 66 ans.

Long Cours, la revue des écrivains voyageurs dirigée par Tristan Savin, avec la participation de Jean-Christophe Rufin est disponible en librairie.

Long Cours est une revue trimestrielle créée en 2012 Crédit : Capture d'écran Facebook/Compte Long Cours

Le coup de cœur du libraire :



Manon Tézier de la librairie Masséna à Nice (06) conseille Federica Ber, Mark Greene (Grasset). Un homme découvre dans le journal un fait divers, un couple retrouvé mort au pied d'une paroi rocheuse en Italie. La police suspecte alors une randonneuse... Federica Bersaglieri. C'est ce personnage qui fait le roman. Le narrateur mène l'enquête en suivant au fur et à mesure les journaux pour en savoir plus mais le mystère va nous tenir jusqu'au bout.

Pochette du livre "Federica Ber" de Mark Greene Crédit : Grasset