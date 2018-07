publié le 27/03/2018 à 11:31

Jean-Christophe Rufin revient au thriller avec Le Suspendu de Conakry, le premier volume d'une trilogie policière. Un genre que l'auteur connaît bien puisqu'il a déjà publié auparavant Katiba ou Le Parfum d'Adam.



À travers ce nouveau roman, Jean-Christophe Rufin voulait "évoquer des souvenirs de la période" où il était ambassadeur en Afrique. "J'avais vu pas mal de choses mais on est tenu par un devoir de réserve. Quand on crée un petit personnage et qu'on le fait parler à votre place, d'une certaine manière on est plus libre".

Mais qui est donc ce suspendu ? Il s'agit d'un plaisancier sexagénaire en escale à Conakry, capitale de la Guinée dans l'Ouest de l'Afrique. L'homme apparemment sans histoire a été sauvagement tué avant que son corps ne soit suspendu par les pieds au sommet du mât de son voilier. Pourquoi ce meurtre et cette mise en scène macabre ?

C'est à ce moment-là qu'intervient Aurel, consul à l'ambassade de France. Ce formidable personnage est une espèce de Columbo des tropiques, anachronique, extravagant et maladroit mais doté d'un flair exceptionnel et terriblement attachant.