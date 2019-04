A La Bonne Heure avec Jean-Christophe Rufin

publié le 09/04/2019 à 12:30

Médecin, Académicien, diplomate, mais aujourd’hui surtout écrivain, Jean-Christophe Rufin a publié un nouveau roman le 28 mars dernier. Intitulé Les Sept mariages d’Edgar et Ludmilla, l'ouvrage édité chez Gallimard raconte l’histoire rocambolesque d'un couple qui n’a de cesse de se quitter puis de se retrouver. Un récit inventé de toutes pièces par l’auteur de Rouge Brésil, prix Goncourt en 2001, qui a lui-même quatre mariages à son actif… dont trois avec la même femme !



Résumé : "Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs, des mairies de quartier, des grandes cathédrales ou des chapelles du bout du monde. Tantôt pieds nus, tantôt en grand équipage. Il leur est même arrivé d’oublier les alliances. Sept fois, ils se sont engagés. Et six fois, l’éloignement, la séparation, le divorce…

Edgar et Ludmilla... Le mariage sans fin d’un aventurier charmeur, un brin escroc, et d’une exilée un peu "perchée", devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d’opéra du monde. Pour eux, c’était en somme : "ni avec toi, ni sans toi". À cause de cette impossibilité, ils ont inventé une autre manière de s’aimer.

Pour tenter de percer leur mystère, je les ai suivis partout, de Russie jusqu’en Amérique, du Maroc à l’Afrique du Sud. J’ai consulté les archives et reconstitué les étapes de leur vie pendant un demi-siècle palpitant, de l’après-guerre jusqu’aux années 2000. Surtout, je suis le seul à avoir recueilli leurs confidences, au point de savoir à peu près tout sur eux.

Parfois, je me demande même s’ils existeraient sans moi." - Jean-Christophe Rufin



