"Les Livres ont la parole" : "Les âmes frères" de Fabrice Tassel

publié le 23/02/2020 à 09:45

Ils sont deux frères, Julien et Loïs. Ils s'aiment sans forcément se voir souvent, sans que l'un manque à l'autre et puis un jour Julien disparaît et envoie une lettre à Loïs. Il l'invite à enquêter sur un scandale qui menace l'entreprise pour laquelle il travaille mais aussi sur les ombres de leur propre passé. On lit Les âmes frères comme un suspense mais aussi et surtout comme une fine variation sur le plus trouble, le plus ambigu des sentiments familiaux : la fraternité.

"C'est le lien familial qui me parait le plus mystérieux. J'ai l'impression de croiser pas mal de gens qui ont des frères et des sœurs, qui les aiment mais voilà ce sont des silhouettes un peu lointaines dans leurs vies. Ce lien me semble capable de créer des fusions magnifiques et aussi des histoires où l'autre est un étranger, raconte l'écrivain. Moi-même j'ai une sœur qui s'est volatilisée il y a presque 30 ans et je ne sais pas trop pourquoi. C'est le point de départ de ce livre. Pourtant c'est sans doute mon livre le moins autobiographique mais aussi le plus intime.

"J'avais envie de bâtir un récit où on découvre absolument tout dans les dernières lignes, explique Fabrice Tassel. C'était mon objectif - on est entre chronique familiale et roman psychologique - en terme de volonté romanesque de pousser au maximum ce moment où la vérité va émerger. Et j'espère maintenir jusqu'à la fin la raison de la séparation de ces deux frères..."



"Les âmes frères" de Fabrice Tassel Crédit : Stock

Le coup de cœur du libraire :

Nous rejoignons à la librairie Albin Michel à Paris, Sandrine Disdero qui nous recommande un excellent polar, Que tombe le silence, le troisième signé du toulousain Christophe Guillaumot publié aux éditions Liana Levi. Un livre qui donne vraiment envie de découvrir Toulouse et les lieux qu'évoque l'auteur. "Il y a aussi ce Kanak, policier qui porte son enfance calédonienne chevillée au cœur. Son partenaire est dans la tourmente puisqu'il semble impliqué dans l'exécution d'un baron de la drogue, raconte la libraire. Ce roman constitue aussi un vibrant hommage au corps policier que l'auteur connaît formidablement bien puisqu'il est commissaire au SRPJ de Toulouse".

"Que tombe le silence" de Christophe Guillaumot... Crédit : Liana Levi