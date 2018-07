publié le 30/04/2017 à 11:07

Didier van Cauwelaert publie jeudi 4 mai Le Retour de Jules. Jules, c'était le titre de son best-seller il y a deux ans et le nom de son héros, un chien guide d'aveugle au chômage parce que sa maîtresse, Alice, recouvrait la vue et filait le parfait amour avec son prince charmant, Zibal. Le livre se terminait sur la reconversion réussie de Jules en chien d'assistance pour épileptiques. Et ça, ce n'est pas de la fiction “Je savais qu’aux États-Unis, en Belgique, en Angleterre, au Canada on a mis en évidence ces comportements chez 20% des chiens. Ils sentent les symptômes et ont ce comportement particulier d’alerte”.



Didier van Cauwelaert signe chez Albin Michel Le retour de Jules, suspense facétieux et instructif comme souvent chez l'auteur d'Un aller simple, en librairie jeudi prochain 4 mai.

Le choix du libraire

Ce dimanche 30 avril nous allons chez Mollat, la grande librairie de Bordeaux. Marie-Aurélie Buffet a pour coup de cœur un ouvrage collectif, L’Aventure, le choix d'une vie. Il a été publié à l'occasion du quatrième anniversaire de la collection Points Aventure dirigée par Patrice Franceschi, qui signe l'un des textes de ce recueil aux côtés, entre autres, de Sylvain Tesson, Yann Queffelec, Alain Mabanckou ou Valérie Zenatti.

Pour Marie-Aurélie Buffet, Ce livre "est d’abord une invitation au voyage, une invitation à l’aventure qui est habitée par un profond humanisme dans chacun des textes” et “Le regard sur l’inconnu est bienveillant et curieux". L'aventure, le choix d'une vie chez Points, est le coup de cœur Marie-Aurélie Buffet de la librairie Mollat à Bordeaux qui accueillera le 9 mai Les Nuits de l'aventure en présence des auteurs du livre.