publié le 09/04/2017 à 14:31

Rencontre rare avec René de Obaldia, 98 ans et doyen de l'Académie française. Un mythe vivant, le dernier de nos grands poètes mais aussi romancier et surtout auteur de théâtre. Ses pièces sont jouées dans le monde entier à commencer par la plus célèbre, Du vent dans les branches de Sassafras. René de Obaldia publie chez Grasset, Perles de vie, un recueil de citations qui l'ont aidé à vivre comme ce proverbe russe : "Pour devenir centenaire, il faut commencer jeune".



Alors, lui, René de Obaldia, entré dans sa 99e année, donne l'explication à sa belle longévité. "J'ai cette chance, cette grâce d'avoir été habité par cette façon de regarder la vie avec une certaine dérision et en même temps de la passion", raconte-t-il.

René de Obaldia, doyen toujours vert de l'Académie française, publie Perles de vie, précis de sagesse portative chez Grasset.





Le coup de cœur du libraire

Cap sur Marseille à la librairie du Mucem avec Anaïs Ballin qui recommande Rendez-vous à Positano de l'Italienne Goliarda Sapienza. Un hymne à la beauté de la station balnéaire de la côte amalfitaine et à l'amitié de l'auteure pour une de ses habitantes. L'œuvre est éditée par Le Tripode tout comme celle de Sapienza, L'art de la joie.