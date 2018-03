Didier Van Cauwelaert est l'invité de Stéphane Bern

publié le 27/05/2016 à 10:00

D’une année à l’autre, les romans de Didier Van Cauwelaert se suivent.Il vient de publier "On dirait nous" aux éditions Albin Michel, un roman d'amour.

Deux jeunes amoureux en détresse, un vieux couple irrésistible qui envahit leur vie et réalise leurs rêves. Le bonheur absolu ? Ou le plus dangereux des pièges ?



Soline est une jeune violoncelliste, Illan un brillant glandeur au potentiel en sommeil. En dehors de leur amour, rien ne va plus dans leur vie jusqu’au jour où un vieux couple attachant leur propose une existence de rêve. Mais qu’attendent-ils en échange ?

Après l’immense succès de Jules, Didier van Cauwelaert nous entraîne à nouveau, avec tout son humour et sa puissance d’émotion, dans une formidable histoire de renaissance mutuelle.

> Didier Van Cauwelaert - On dirait nous

image livre on dirait nous

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Stéphane Bern retrouve ses chroniqueurs : Patrice Carmouze, Eric Dussart, Régis Mailhot, pour un tour d'actualité.

Eric Dussart vient de publier Brèves de télé, le pire de A à Z édité aux éditions Chiflet & Cie.

Danielle Moreau vient de publier Drôles d'endroits pour un coup de foudre aux éditions Michel Lafon.

Régis Mailhot vous donne rendez-vous tous les samedis à La Nouvelle Scène. Régis Mailhot vient de publier " Reprise des hostilités" aux éditions Albin-Michel.

