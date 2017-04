publié le 02/04/2017 à 16:53

Victor del Arbol a signé des best-sellers comme La Tristesse du samouraï ou Toutes les vagues de l'océan. Le voici de retour avec La Veille de presque tout. Encore un roman remarquable sur le bien et le mal, le pardon et la rédemption. Des thèmes qui lui sont familiers puisqu'il a été séminariste puis policier à Barcelone avant de se consacrer à l'écriture. Dans La Veille de presque tout, un flic, justement, est appelé au chevet d'une femme grièvement blessée, il reconnaît la mère d'une fillette dont il a autrefois tué l'assassin.



"Je n'ai tué personne en étant policier, mais je comprends la colère, parce que parfois, on dit qu'il faut être professionnel et garder la distance. Mais je suis un homme et il y a des choses que je trouve dans mon métier incompréhensible dans mon métier", explique Victor del Arbol.



Victor del Arbol signe le magistral La Veille de presque tout chez Actes Sud. L'auteur catalan participe ce week-end au festival Quais du polar à Lyon.



Le coup de cœur du libraire

Aujourd'hui le coup du cœur est donné par Isabelle Collignon de la librairie L’Émoi des mots près du Panthéon à Paris. Elle suggère le roman Un pas de danse de Pierre Vavasseur.