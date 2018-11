publié le 27/11/2018 à 01:53

Google rend hommage à Léonard Tsuguharu Foujita ce mardi 27 novembre à travers son célèbre doodle. Le peintre, dessinateur et graveur franco-japonais est né il y a 132 ans jour pour jour. Né à Tokyo le 27 novembre 1886, l'artiste a obtenu son diplôme de l'Université des arts de la capitale nippone en 1910.



Trois ans plus tard, Léonard Tsuguharu Foujita émigre à Paris et s'installe à Montparnasse. C'est là qu'il devient ami avec Pablo Picasso ou encore Henri Matisse. Il "devient très vite une figure emblématique des Années folles", explique BeauxArts.

Son art à part, mélange les techniques et les inspirations françaises et japonaises et dans les années 1920, il devient l'un des peintres les plus reconnus de l'École de Paris. Si son art s'inspire de la vie mondaine, Foujita accorde une place importante au chat, animal qu'il le passionne. En 1930 il publie d'ailleurs Book of Cats, un ouvrage aujourd'hui très recherché. Un exemplaire s'est vendu à près de 69.000 euros en 2014.

Léonard Tsuguharu Foujita obtient la nationalité française en 1957 et la Légion d'honneur sept ans plus tard. Il prend le nom Léonard après s'être converti au catholicisme le 14 octobre 1959.



L'artiste meurt d'un cancer à l'âge de 81 ans le 29 janvier 1968 à Zurich, en Suisse. Ses cendres reposent à la chapelle Foujita, qu'il a conçue.

Léonard Tsuguharu Foujita Crédit : Capture d'écran Google