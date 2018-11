publié le 16/11/2018 à 12:26

Les deux femmes ont formé le duo le plus détestables du petit écran. Alison Arngrim (Nelie Oleson) et Katherine MacGregor (Harriet Oleson) ont joué la mère et la fille dans l'un des feuilletons les plus populaires des années 70-80, La petite maison dans la prairie. Décédée mercredi 14 novembre 2018 à l'âge de 93 ans, celle qui se distinguait dans la série par sa méchanceté a reçu un hommage de la part d'Alison Arngrim.



Sur son compte Instagram, l’interprète de Nelie Oleson a tenu à réagir à cette disparition. "Longue vie à notre magnifique Harriet. Longue vie à l’immortelle Katherine MacGregor !", a-t-elle écrit en légende d’une photo de l'actrice sous les traits d'Harriet Oleson.

C'est Melissa Gilbert - alias Laura Ingalls - qui avait annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram. "J'ai tout juste appris que Katherine MacGregor est décédée hier. Cette femme m'a tant appris sur la comédie... les bijoux vintage... la vie. Elle était franche et incroyablement drôle. Une actrice vraiment douée tant elle savait jouer un personnage épouvantable avec tellement de coeur", avait-elle écrit.