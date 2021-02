publié le 03/02/2021 à 06:02

Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ouvre de nouveau sa grande bibliothèque aux enfants et à leurs parents.

Pour cette saison 2 de Lis-moi une histoire, un podcast RTL, des bibliothécaires se mobilisent pour lire des livres fascinants. Au programme : de l'aventure bien sûr, du suspense, mais aussi de l'amour. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons : Le Tigre qui s'invita pour le thé, une douce fantaisie à dévorer.

"Sophie et sa maman prennent le thé dans la cuisine quand on sonne à la porte. Un tigre énigmatique et envahissant s'invite à leur table, et mange tout le goûter. Insatiable, il cherche dans la cuisine, le frigidaire, les placards... et avale tout ce qu'il trouve jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien."



Le Tigre qui s'invita pour le thé, de Judith Kerr, lu par Julia François, de la médiathèque Marguerite Duras, à Paris

>> Lis-moi une histoire est un podcast quotidien présenté par Laurent Marsick. Chaque épisode, vous propose une histoire passionnante, fascinante, instructive, lue par une bibliothécaire. Tous les contes sélectionnés dans ce podcast sont publiés aux éditions Albin Michel Jeunesse.