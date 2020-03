Le Tableau d'Honneur de La Curiosité retourne à l'école

publié le 26/03/2020 à 15:27

La Curiosité retourne à l’école contribue au label Nation apprenante !

Depuis le début du confinement,notre émission s'adresse en particulier aux élèves et étudiants qui doivent apprendre à la maison. Thomas Hugues et Sidonie Bonnec proposent chaque jour une matière, un sujet, avec un invité spécialiste et pédagogue pour apprendre en famille et en s’amusant !

Nous prolongeons l’expérience « révisions en famille » avec un quiz sur le sujet du jour.

Ce test est disponible en toute fin de notre article du jour (lien disponible en bas de cette page).

Copiez-collez le quiz avec vos réponses en Gras, joignez une photo de vous,ainsi que vos coordonnées complètes à l'adresse suivante : lacuriosite@rtl.fr

Chaque jour, l'un(e) de vous, parmi les meilleurs résultats sera tiré(e) au sort et recevra un petit cadeau surprise à la fin du confinement.

Bien entendu, vous serez affiché(e) sur notre tableau d'honneur.

Alors bonne chance et surtout #Restezchezvous !



Mercredi 25 mars : quiz fautes de d'orthographe

5 / 5 pour Fabrice Prévost et Daisy de Saint-Jean-de-Monts en Vendée.

Daisy et moi