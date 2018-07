"Le Petit Spirou" et "Un beau soleil intérieur" dans les sorties cinéma de la semaine

publié le 27/09/2017 à 09:58

Ça fait trembler les salles en France, comme le prouvent les résultats du box-office de la semaine écoulée : on compte déjà plus d'un 1 million de spectateurs en France alors que le clown tueur est devenu aux États-Unis le plus gros succès de l'histoire du film d'horreur.



Loin derrière, Mon garçon avec Guillaume Canet ne démérite pas autour des 150.000 entrées, Gauguin avec Vincent Cassel devant se contenter de 75.000 amateurs. Pour les continuations, notez le succès sur la durée du film Seven Sisters avec Noomi Rapace et Glenn Close : ce thriller fantastique cumule 1,35 million d'entrées en un mois. 120 battements par minutes de Robin Campillo, candidat de la France à l'Oscar du film étranger, devrait franchir aujourd'hui le cap des 700.000 spectateurs.

Mercredi 27 septembre, plus de 13 nouveaux films sont à l'affiche. Parmi eux, on compte le film RTL, Le Petit Spirou, un charmant conte enfantin à voir en famille : les petits s'amuseront avec les gags du jeune héros et les plus grands s'interrogeront sur cette question existentielle : que fait-on des rêves de nos enfants ? Car Le Petit Spirou, que sa famille voudrait voir perpétuer la tradition des grooms rêve lui d'aventure.

> Le Petit Spirou - Bande-annonce

L'épatant débutant Sacha Pinault est entouré de Pierre Richard, François Damiens, Philippe Katherine ou Natacha Régnier devant la caméra de Nicolas Bary qui, pour son troisième film, s'attaque à une référence de la bande dessinée enfantine depuis 30 ans tout pile : "On est obligé de faire des choix pour que le film devienne un film autonome. Ces choix-là peuvent s'apparenter à une sorte de trahison, qui set une façon de dire 'ça, ça fonctionne dans la bande dessinée', il faut donc trouver son équivalent pour faire écho à l'âme de la bande dessinée", explique le réalisateur.

"Un beau soleil intérieur" avec Juliette Binoche

À l'affiche également, Un beau soleil intérieur de Claire Denis avec Juliette Binoche. C'est la première fois que la réalisatrice culte du cinéma d'auteur français et l'actrice culte du cinéma d'auteur mondial font route commune. Leur collaboration est une évidence dès le début d'un film devant lequel on peut rester circonspect tout en étant séduit. On suit l'histoire d'Isabelle, une jolie femme, cherche désespérément le grand amour tout en étant persuadée qu'elle sera forcément déçue et en cela elle ne l'est pas, déçue.



Un beau soleil intérieur est à la fois bavard et contemplatif, esthétique et bordélique mais surtout, assez drôle ce qui n'est pas vraiment la marque de fabrique du tandem Denis-Binoche : "C'est étonnant parce que je crois qu'à la première lecture, je me suis dit que ça manquait un peu d'humour, mais quand je vois le film à la fin je me dis que je n'avais rien vu à la lecture", confie l'actrice. Je trouvais qu'il y avait une écriture qui est rare au cinéma, mais je crois que je n'avais pas vu toutes les zones et les différents niveaux du texte." Xavier Beauvois, Nicolas Duvauchelle ou Philippe Katerine entourent Juliette Binoche qui tourne en ce moment de nouveau avec Claire Denis un film de science-fiction avec Robert Pattinson.

> UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR Bande Annonce ¿ Juliette Binoche, Film Français (2017)

"Espèces menacées" et "Demain et tous les autres jours"

À voir aussi Espèces menacées de Gilles Bourdos avec Alice Izaaz et Vincent Rottiers : c'est l'histoire de trois familles pour le moins compliquées dont le destin ne sera pas simple non plus. C'est un film touffu mais attachant.



Au cinéma également, Demain et tous les autres jours de Noémie Lvovsky, nouvelle ballade nostalgique au temps de l'enfance, genre dans lequel l'actrice-réalisatrice est à son aise même si elle l'est peut-être un peu moins ici que ne l'était dans Camille redouble en 2011.

> DEMAIN ET TOUS LES AUTRES JOURS Bande Annonce (2017)

"Une suite qui dérange" et "Le Jeune Karl Marx"

On retrouve également le film Une suite qui dérange, un documentaire diffusé lors du dernier festival de Cannes consacré au travail d'Al Gore pour l'environnement, une croisade que l'ancien vice-président américain, candidat malheureux et volé de sa victoire face à George W. Bush en 2000, mène depuis 20 ans. Un premier film, Une vérité qui dérange en 2006 avait alerté les consciences sur le réchauffement climatique, recevant deux Oscars et Al Gore étant récompensé du prix Nobel de la Paix.



Voici donc la suite, film militant dans lequel on suit Al Gore dans le monde entier, essayant de convaincre les anonymes comme les puissants de la nécessité de changer les choses avant qu'il ne soit trop tard. C'est très hagiographique mais c'est aussi très passionnant et prouve qu'à bientôt 70 ans, Al Gore garde le cap : pour lui, malgré les récents revirements de l'administration Trump vis-à-vis des accords de Paris, le mouvement enclenché dans l'opinion ne s’arrêta plus.

> UNE SUITE QUI DERANGE : LE TEMPS DE L'ACTION – Bande-annonce VF [au cinéma le 27 septembre 2017]

Si vous aimez l'histoire, notez aussi la sortie du film Le Jeune Karl Marx du germano-haïtien Raoul Peck qui s'intéresse au futur auteur du Capital au moment où il décide de se lancer dans son combat pour la défense des ouvriers à la fin du XIXème siècle, d'abord en Allemagne puis en France pour cause d'exil forcé. Ce n'est pas un biopic mais une réflexion intéressante, même si un peu surlignée et didactique, sur la genèse de l'oeuvre historico-politico-littéraire majeure de l'histoire contemporaine.

> LE JEUNE KARL MARX Bande Annonce (2017)