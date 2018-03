publié le 26/09/2017 à 11:26

On connaît bien ici Fabrice Humbert, auteur de L'Origine de la violence, qui l'avait révélé au grand public et dans lequel il racontait l'histoire d'une famille hantée par un terrible secret lié à la Seconde Guerre mondiale. Avec son livre suivant, La Fortune de Sila, lui aussi excellent, il avait obtenu le Grand Prix RTL-Lire. Le voici de retour. Comment vivre en héros est né d'une question qui le taraude depuis longtemps : "Ce qui m'a toujours à la fois fait peur et fasciné c'est de me demander comment je réagirais si quelqu'un se fait agresser devant moi dans un train. Je suis inquiet sur les conséquences de cette situation", confie-t-il.





Tristan, un lycéen de 16 ans, fuit quand son professeur de boxe est agressé par une bande de voyous dans le métro. Pendant des années, Tristan, miné par la honte et la culpabilité, porte comme une croix sa lâcheté. Jusqu'au jour où une chance de rachat lui est donnée. C'est une jeune femme, cette fois, qui est menacée à bord d'un train. Tristan fait le bon choix, arrache Marie à ses agresseurs, sa vie bascule du côté des héros. La scène n'a pas duré plus de 38 secondes.

C'est peut-être pour exorciser ces 38 secondes où il a fait un mauvais choix que Fabrice Humbert offre une seconde chance à son personnage. Tristan épouse celle qu'il a sauvée, Marie, elle lui donne deux enfants. Fille d'un député et d'une avocate, elle l'introduit dans un autre monde, Tristan entame une carrière politique exemplaire, au service du bien commun. Mais, le poids du réel, les pièges du hasard vont mettre à rude épreuve l'idéal de Tristan. À vous de découvrir quel sera son destin.

