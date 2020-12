Le Goncourt des Lycéens attribué aux "Impatientes" de Djaïli Amadou Amal

publié le 02/12/2020 à 15:03

Djaïli Amadou Amal a été récompensée du prix Goncourt des Lycéens, ce 2 décembre, pour son roman Les Impatientes. Elle était aussi en lice pour le Goncourt, dont le gagnant a été dévoilé le 30 novembre dernier : Hervé Le Tellier pour L'Anomalie.

Dans Les Impatientes, ce sont trois femmes, trois héroïnes, trois voix auxquelles Djaïli Amadou Amal prête sa plume. Des femmes, comme elle, d'origine peule et de religion musulmane. Des femmes dont le mariage est synonyme d'aliénation dans une société régie par la polygamie, le mariage précoce et forcé, le viol conjugal, des épouses soumises par leur famille, le poids des traditions et de la religion à l'injonction de la patience.

On suit donc avec Djaïli Amadou Amal ses trois impatientes : Ramla arrachée à son jeune amoureux et mariée de force à un riche quinquagénaire, Safira, la première épouse de ce dernier, rongée par la jalousie et la haine face à l'arrivée de sa jeune rivale. Et enfin Hindou, mariée, elle aussi de force à un cousin violent et alcoolique. À tour de rôle, elles prennent la parole, se confient directement à nous, d'où l'intensité du livre de Djaïli Amadou Amal qui a mis beaucoup d'elle-même dans ses 3 personnages.



Une auteure engagée

Djaïli Amadou Amal attache beaucoup d'importance à l'éducation, elle y voit le chemin de l'émancipation des femmes. Elle a créé et anime l'association Femmes du Sahel qui permet à plusieurs centaines de jeunes filles d'accéder à l'école et d'échapper ainsi à la domination masculine. Un sujet qui, au-delà des frontières, concerne toutes les femmes. Aujourd'hui dans sa vie personnelle, Djaïli Amadou Amal, l'impatiente, est une femme libre grâce à l'écriture et à l'amour qu'elle a fini par rencontrer avec un homme, un mari, cette fois, choisi et désiré.