Laurent Gerra oscille entre humour, nouvelles voix et émotion dans "Sans Modération"

Laurent Gerra est en tournée partout en France pour son spectacle Sans Modération. Il sillonne le pays depuis quelques semaines déjà ... Il sera le 30 novembre à Chamberry ... le 1er décembre à Bourg en Bresse, avant d'arriver à l'Olympia le 21 décembre puis à la Salle Pleyel à Paris le 4 janvier... "On est content de se retrouver avec l'équipe, confie Laurent Gerra. On avait des fourmis dans les jambes, les conditions sont particulières mais le public porte son masque, c'est un peu différent mais on s'est habitué."

Il faut le dire pour tous ceux qui n'ont jamais vu Laurent Gerra sur scène, qu'assister à ce spectacle c'est voir défiler, sur une scène transformée en coulisse de théâtre, 70 personnages : des chanteurs, animateurs, acteurs et politiques. Laurent Gerra va finir dans le livre des records tellement c'est énorme. Deux heures sur les chapeaux de roue, vos imitations sont jalonnées du récit de votre vie, 30 ans de scène, et donc de vos rencontres, notamment avec des stars internationales. Parmi les nouvelles imitations, il y a celle de Renaud qui s'adresse au président de la République. C'est un des moments les plus fort du spectacle !

Laurent Gerra confirme avoir modifié "40 ou 45% de son spectacle" afin de "mieux coller à l'actualité. André Manoukian qu'il a testé sur l'antenne de RTL a donc naturellement intégré les voix du spectacle. Toutes ses autres têtes de turc sont là aussi : Jack Lang, Enrico Macias, Nicolas Sarkozy, François Hollande... Il y a l'imitation de la voix mais aussi l’imitation physique des personnages. Laurent Gerra distribue des piques à un peu à tout le monde... mais il y a des passages les plus émouvants comme son hommage à Jean-Paul Belmondo.