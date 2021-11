Le meilleur de Laurent Gerra avec Karine Lemarchand et François Bayrou

Karine Lemarchand révolutionne l’interview politique dans son émission Ambition intime sur M6. Voici en exclusivité l’extrait du prochain épisode consacré à François Bayrou à qui Karine Lemarchand a rendu visite. "Bonsoir mes petits électeurs en sucre. Ce soir pour Ambition intime, je suis chez François Bayrou. Ici on est chez toi, c’est ça ?", demande l'animatrice.

"Non, nous sommes au siège de mon parti, le Modem, précisément dans la salle polyvalente Jean Lecanuet", répond Bayrou. "Je me disais aussi, ta déco, elle est pas tip-top. Allez, viens, on va s’installer sur ce canapé pour discuter un peu. T’aimes ça quand je m’allonge ? Ça te dérange pas que j’enlève mes chaussures et que j’mette mes pieds sur tes genoux ?", dit Karine Lemarchand.

"Disons que je suis habitué aux interviews d’Alain Duhamel, donc ça me fait un peu bizarre… Mais allez-y, je suis prêt à répondre à toutes les questions politiques, y compris les plus difficiles, je ne me déroberai pas", dit-il.