Laurence des Cars à la tête du Louvre, "un symbole fort", confie-t-elle sur RTL

publié le 26/05/2021 à 16:45

Une femme à la tête du plus grand musée du monde : le Louvre. C'est inédit. Pour la première fois depuis 1793, Laurence des Cars – actuelle directrice du musée d'Orsay – succédera le 1er septembre à Jean-Luc Martinez. C'est un choix de l'Élysée pour cette historienne de l'art à la stature internationale. Laurence des Cars a confié sa fierté et ses ambitions au micro de Monique Younès sur RTL.



"Je pense que c'est un symbole fort. Le président de la République et la ministre de la Culture disent quelque chose aussi de la féminisation de ces postes à grande responsabilité. Je note d'ailleurs que les musées européens sont plutôt en avance par rapport au musée américain. C'est un mouvement qui est normal, je crois. Un rééquilibrage attendu et souhaité", explique-t-elle.



"Mon projet c'est de réfléchir avec les équipes du Louvre à ce qu'est aujourd'hui un musée à vocation universelle comme cette grande institution et de le rendre au fond pleinement contemporain. L'art du passé donne de la profondeur au présent. Toutes les civilisations et toutes les cultures ont leur place au Louvre. C'est sa vocation universelle. Et on peut très bien imaginer demain qu'une exposition où l'art asiatique est présent soit présentée au Louvre."

Laurence des Cars recherche des partenariats entre musées français

Laurence des Cars compte aussi réaliser des ponts entre les différents grands musées français. "Je voudrais des idées de partenariats accrus avec le musée du quai Branly et d'une manière générale avec les autres grands établissements nationaux. Je pense qu'il y a de merveilleuses choses à faire entre le Louvre et Orsay, le Louvre et Pompidou. Et même le Louvre, Orsay et Pompidou pourquoi pas un jour. Nous avons des collections magnifiques, sachons les relier, les faire dialoguer entre elles. Ces lieux sont faits pour ça aussi."